Курс доллара и евро на 24 января

Стоимость доллара – 28,3 грн, евро – 32,1 грн.

В понедельник, 24 января, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 24 января:

Доллар США – 28,31 грн (минус 1 коп.)

Евро – 32,11 грн (плюс 1 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 22 января:

Доллар США – 28,20/28,40 грн.

Евро – 31,85/32,20грн.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар . В то время как в течение 2021 года гривна значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта с 1 января — в материале.

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