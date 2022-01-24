Одесу атакують снігопади і хуртовини: до чого варто готуватися

Одесу атакують снігопади і хуртовини: до чого варто готуватися

Погода остаточно зіпсується.

До Одеси знову повертається зима: на початку нового тижня засніжить, а стовпчик покаже мінус.

Відповідне попередження опублікувала Одеська міська рада з посиланням на гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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В Одесі та області 24 січня вранці та вдень очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с, вдень хуртовина.

Вночі синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень помірний. Також очікується хуртовина. Вітер північний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с. Температура вночі та вдень 3-5°С морозу.

В Одеській області теж варто очікувати на хмарну погоду. Вночі місцями невеликий сніг, вдень помірний, хуртовина. Вітер північний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с. Температура вночі та вдень 3-8°С морозу.

На автошляхах області видимість під час снігу 1-2 км.

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Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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