Почти сто домов выгорели дотла: жуткие кадры уничтоженных улиц в Вишневом после удара РФ

Удар РФ по вишневому

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В результате удара РФ в Вишневом в Киевской области полностью уничтожен 91 жилой дом, 254 — получили значительные повреждения. Девять человек погибли, несколько десятков ранены.

Как выглядит Вишневое после удара России — смотрите в материале ТСН.ua.

По данным властей, для людей, оставшихся без жилья, организовано временное расселение. В местах временного проживания находятся 60 человек, еще 160 человек временно остановились у родственников и знакомых.

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Глава Киевской ОВА Николай Калашник заверил, что мест для размещения людей остается достаточно, а в случае необходимости будет оперативно увеличено. Он добавил, что соответствующие службы провели предварительный осмотр поврежденного жилья и разделили их на три категории:

Первая — дома с незначительными повреждениями, владельцы которых смогут получить компенсацию для самостоятельного восстановления в пределах государственных гарантий. Таких объектов предварительно 115.

Вторая — дома, требующие капитального ремонта. Их восстановление планируется за средства государственного и областного бюджетов — 47.

Автор: anya.brukvenko/instagram

Третья категория — полностью разрушенные дома, нуждающиеся в новом строительстве. Пока таких домов 91. Для них также будет обеспечено восстановление за средства государства и области.

Кроме частных домов, пострадали 27 многоквартирных домов, где выбиты 1692 окна. А также поступило 65 обращений от представителей бизнеса по поводу поврежденного имущества. Планируется восстановление двух поврежденных многоэтажек, а также наружных инженерных сетей в квартале.

Удар РФ по Вишневому в Киевской области — последние новости

После масштабных последствий в Вишневом, нанесенных ударом РФ, президент Владимир Зеленский поручил СБУ выяснить, что действительно взрывалось 6 июля. Как пояснил глава государства, ситуация в городе под Киевом сложная из-за вторичной детонации. В Вишневом удар уничтожил около 5 улиц.

Вечером 7 июля стало известно, что возросло количество жертв одной из самых трагических российских атак на Вишневое. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате вражеского удара.

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