Майже сто будинків вигоріли дотла: моторошні кадри знищених вулиць у Вишневому після удару РФ

Удар РФ по Вишневому

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Внаслідок удару РФ у Вишневому на Київщині повністю знищено 91 житловий будинок, 254 — отримали значні пошкодження. Дев’ять людей загинуло, декілька десятків поранені.

Який вигляд має Вишневе після удару Росії — дивіться у матеріалі ТСН.ua.

За даними влади, для людей, які залишилися без житла, організовано тимчасове розселення. Наразі у місцях тимчасового проживання перебувають 60 осіб, ще 160 людей тимчасово зупинилися у родичів та знайомих.

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Очільник Київської ОВА Микола Калашник запевнив, що місць для розміщення людей залишається достатньо, а у разі потреби буде оперативно збільшено. Він додав, що відповідні служби здійснили попередній огляд пошкодженого житла і розділили їх на три категорії:

Перша — будинки з незначними пошкодженнями, власники яких зможуть отримати компенсацію для самостійного відновлення в межах державних гарантій. Таких обʼєктів попередньо 115.

Друга — будинки, що потребують капітального ремонту. Їх відновлення планується за кошти державного та обласного бюджетів — 47.

Автор: anya.brukvenko/instagram

Третя категорія — повністю зруйновані будинки, які потребують нового будівництва. Наразі таких будинків 91. Для них також буде забезпечено відновлення за кошти держави та області.

Крім приватних будинків, постраждали 27 багатоквартирних будинків, де вибито 1692 вікна. А також надійшло 65 звернень від представників бізнесу щодо пошкодженого майна. Планується відновлення двох пошкоджених багатоповерхівок, а також зовнішніх інженерних мереж в кварталі.

© Очільник Київської ОВА Микола Калашник

© Очільник Київської ОВА Микола Калашник

© Очільник Київської ОВА Микола Калашник

© Очільник Київської ОВА Микола Калашник

© Очільник Київської ОВА Микола Калашник

© ДСНС

Удар РФ по Вишневому на Київщині — останні новини

Після масштабних наслідків у Вишневому, спричинених ударом РФ, президент Володимир Зеленський доручив СБУ з’ясувати, що насправді вибухало 6 липня. Як пояснив глава держави, ситуація у місті під Києвом важка через вторинну детонацію. У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць.

Ввечері 7 липня стало відомо, що зросла кількість жертв однієї з найтрагічніших російських атак на Вишневе. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок ворожого удару.

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