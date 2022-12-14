"Путин боится Зеленского": Лещенко объяснил почему

Глава Кремля не может "прочесть" Зеленского и не знает, чего от него ждать.

Президент России Владимир Путин боится президента Украины Владимира Зеленского, потому что не понимает его.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Он его боится, потому что не понимает. Он понимает Порошенко, понимает Януковича, Кучму, — из украинских лидеров. Ющенко — слабее, но тоже понимал. А вот Зеленского вообще не понимает. Для него это человек, которого он не может "прочесть". Он не понимает, как с такими людьми работать", — сказал он.

По словам Лещенко, Путин не знает, чего ждать от Зеленского.

"Путин мог "прочитать" Меркель, мог "прочитать" Буша, Обаму, а Зеленского не может. Это для него недостижимая величина в том плане, что он просто не учился понимать такого рода людей. Поэтому он его боится, не знает, чего от него ждать", – отмечает он.

По убеждению Лещенко, глава Кремля верил, что Зеленский сбежит сразу после начала полномасштабного наступления РФ.

"Это основывалось не просто на докладах спецслужб. Это была его внутренняя убежденность, что, мол, я такой грозный Путин, как только рукава засучу, прическу поправлю — и сразу же Зеленский убежит, потому что он испугается меня. В первые дни войны для Путина это был шок. Он себе позволил такую фразу, мол, военные Украины, берите власть в свои руки, не слушайте Зеленского. Он понял, что уже не сможет с ним справиться", — подчеркнул Лещенко.

Также он добавил, что спровоцировать военный переворот это была смехотворная попытка Путина.

"Наши военные сейчас держат периметр безопасности, держат фронт. А вот политические власти Украины для Путина не понятная. Путин боится и не знает, как подойти к президенту. И в этом — сила Зеленского. Он стоит на своих принципах, а Путин не знает, как с таким Зеленским работать”, — подытожил он.

Война РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию закончить войну к Рождеству.

Впрочем, в РФ от идеи Зеленского отказались. Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предполагает, что финализация войны может произойти уже весной или летом 2023-го. По его словам, это зависит от ряда факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в частности в стране-агрессоре.

Читайте также: