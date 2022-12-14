"Путін боїться Зеленського": Лещенко пояснив чому

Очільник Кремля не може "прочитати" Зеленського і не знає, чого від нього чекати.

Президент Росії Володимир Путін боїться президента України Володимира Зеленського, адже не розуміє його.

Про це заявив радник очільника Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Він його боїться, тому що не розуміє. Він розуміє Порошенка, розуміє Януковича, Кучму, — з українських лідерів. Ющенка — слабше, але теж розумів. А от Зеленського взагалі не розуміє. Для нього це людина, яку він не може "прочитати". Він не розуміє, як із такими людьми працювати”, —сказав він.

За словами Лещенка, Путін не знає, чого чекати від Зеленського.

“Путін міг "прочитати" Меркель, міг "прочитати" Буша, Обаму, а Зеленського не може. Це для нього недосяжна величина в тому плані, що він просто не вчився розуміти такого роду людей. Тому він його боїться, не знає, чого від нього чекати”, — зазначає він.

На переконання Лещенка, очільник Кремля вірив, що Зеленський втече одразу після початку повномасштабного наступу РФ.

"Це грунтувалося не просто на доповідях спецслужб. Це була його внутрішня переконаність, що, мовляв, я такий грізний Путін, щойно рукава засукаю, зачіску поправлю — і одразу ж Зеленський втече, тому що він злякається мене. У перші дні війни для Путіна це був шок. Він собі дозволив таку фразу, мовляв, військові України, беріть владу у свої руки, не слухайте Зеленського. Він зрозумів, що вже не зможе з ним впоратися”,— акцентував Лещенко.

Також він додав, що спровокувати військовий переворот це була сміховинна спроба Путіна.

"Наші військові зараз тримають периметр безпеки, тримають фронт. А от політична влада України для Путіна не зрозуміла. Путін боїться і не знає, як підійти до президента. І в цьому — сила Зеленського. Він стоїть на своїх принципах, а Путін не знає, як із таким Зеленським працювати”, — підсумував він.

Війна РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7 закликав Росію закінчити війну до Різдва.

Утім, в РФ від ідеї Зеленського відмовилися. Речник російського президента Дмитро Пєсков заяив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

Водночас, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що фіналізація війни може статися вже навесні або влітку 2023-го. За його словами це залежить це від низки факторів: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема в країні-агресорці.

Читайте також: