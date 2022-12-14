У Путіна розмріялись про захоплення Одеси та Чернігова: у РНБО відреагували

Пєсков заявив, що окупація Одеси та Чернігова "залежатиме від думки людей".

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Росія може окупувати Одесу та Чернігів, якщо цього захочуть люди". У РНБО уже висміяли заяву кремлівського чиновника.

Про це йдеться у заяві Центру протидії дезінформації при РНБО.

Терорист Денис Пушилін у коментарі російським пропагандистам заявив, що мовляв "Одеса та Чернігів "мають бути звільнені". На це його у його господаря в Кремлі заявили, що в окупантів складна ситуація у Донецькій області.

"Питання про можливість приєднання Одеси та Чернігова залежатиме від вибору громадян... Першочерговим завданням є захист людей у "ДНР" і "ЛНР", – заявив речник Путіна Пєсков.

У РНБО наголосили, що такі заяви свідчать про те, що росіяни мали на меті окупувати усю Україну, проте після опору українців скорегували свої плани.

"Але дане висловлювання офіційного рупору кремля свідчить про те, що загарбання Чернігова та Одеси наразі не є пріоритетом "спецоперації". Через нездатність взяти під контроль загарбані території, кремль вимушений змінити риторику в бік озвучування намірів хоча б стримати ситуацію на Донбасі", - пояснили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Також у РНБО пояснили, що росіяни не залишають спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. У Кремлі планували захопити Київ за "три дні" та встановити свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ дали гідну відсіч окупантам.

Росіяни уже майже 10 місяців обстрілюють Україну усіма наявними видами озброєння та погрожують застосувати ядерну зброю.

Раніше Володимир Зеленський під час свого звернення до лідерів країн - учасниць G7 закликав Росію до Різдва закінчити війну та вивести окупаційну армію з території України. У Кремлі заявили, що вони не хочуть миру.

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