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Об этом в интервью Politico заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он заявил, что сейчас Украина заменяет уязвимые крупные электростанции ветровыми электростанциями, системами накопления энергии, модульными тепловыми установками и объектами распределенной генерации, которые гораздо сложнее вывести из строя одним ударом.

"Сейчас вся страна так или иначе инвестирует в энергетический сектор", - сказал Тимченко.

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В то же время, он добавил, что сейчас основным фактором неопределенности является возможность новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.

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