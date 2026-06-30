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- Украина
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Украина строит ветровые электростанции и системы хранения энергии взамен традиционным станциям - CEO ДТЭК Тимченко для Politico
Украина строит ветровые электростанции и системы хранения энергии взамен уязвимым крупным электростанциям.
Об этом в интервью Politico заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Он заявил, что сейчас Украина заменяет уязвимые крупные электростанции ветровыми электростанциями, системами накопления энергии, модульными тепловыми установками и объектами распределенной генерации, которые гораздо сложнее вывести из строя одним ударом.
"Сейчас вся страна так или иначе инвестирует в энергетический сектор", - сказал Тимченко.
В то же время, он добавил, что сейчас основным фактором неопределенности является возможность новых обстрелов энергетической инфраструктуры.
Ранее Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.