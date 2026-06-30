Бронирование могут отменить: в ОПУ озвучили идею руководителей предприятий

Мобилизация / © ТСН

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В ОПУ предлагают отменять бронирование руководителям за нарушение минуты молчания . Цель – повысить сознание людей в контексте уважения к павшим бойцам.

Об этом написала советница руководителя Офиса президента Украины.

Что известно об инициативе

Страхова предлагает аннулировать бронирование от мобилизации руководителям и владельцам предприятий, если на их предприятиях не соблюдаются минуты молчания по погибшим в войне.

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Автор идеи считает, что такая мера могла бы стать способом повышения дисциплины и уважения памяти погибших. В частности, Страхова предполагает, что контроль за соблюдением минут молчания могли бы осуществлять представители ТЦК и полиции.

Если эти «броневики» не уважают память павших, то считает справедливым, что они почувствуют, что такое война. А фиксацию предлагаю проводить сотрудниками ТЦК и полиции под прикрытием», — говорится в сообщении.

Инициатива не имеет официального статуса и сейчас обсуждается на уровне публичных дискуссий в Сети.

Ранее во Львове произошел конфликт во время ежедневной минуты молчания в 9:00. Да, таксист остановился, а другой водитель начал сигналить, оскорблять таксиста и потребовать освободить дорогу. Инцидент попал на видео и получил огласку в Сети. Полиция установила обстоятельства случившегося и составила на нарушителя административный протокол за мелкое хулиганство. Впоследствии мужчина признал вину и извинился, объяснив свое поведение эмоциями и наспех.

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