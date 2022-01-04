В Днепре подросток оплевал лицо продавцу киоска: видео

Парню пришлось извиниться за свой поступок.
В Днепре подросток плюнул в лицо продавцу киоска.
Видео появилось в Telegram-канале "Днепр Оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел в одном из киосков на проспекте Петра Калнышевского. Героем видео стал учащийся местной школы, которому 14 лет.
На кадрах в Сети видно, что парень сначала постучал в окошко киоска. Когда же его открыли, он плюнул в него, а потом убежал. Подросток, вероятно, был вместе со сверстниками. Их смех слышен за кадром.
Поступок школьника увидели прохожие. Именно они догнали подростка и объяснили, что так поступать нельзя. Парень извинился. Впрочем, объяснить причины своих действий не смог.
Как сообщалось, в Харькове суд избрал меру пресечения автоблогеру из Днепра Виталию Санжакову, который плюнул патрульному в лицо. Суд избрал блогеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Читайте также:
- Матерился и показывал нецензурные жесты: в Мариуполе мужчина угрожал барменьше, которое общалось на украинском
- Церковный секс-скандал обрастает пикантными подробностями: священник отреагировал на обвинение француза в изнасиловании
- "Лебедка кружила над убитым и вопила": на Волыни мужчины ради развлечения расстреляли лебедя (фото)