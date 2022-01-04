У Дніпрі підліток обплював обличчя продавчині кіоску: відео

Хлопцеві довелося перепросити за свій вчинок.

У Дніпрі підліток плюнув в обличчя продавчині кіоску.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

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Зазначається, що інцидент стався в одному з кіосків на проспекті Петра Калнишевського. Героєм відео став учень місцевої школи, якому 14 років.

На кадрах у Мережі видно, що хлопець спочатку постукав у віконце кіоску. Коли ж його відкрили, то він плюнув у нього, а потім втік. Підліток, ймовірно, був разом із ровесниками. Їхній сміх чутно за кадром.

Вчинок школяра побачили перехожі. Саме вони наздогнали підлітка та пояснили, що так чинити не можна. Хлопець перепросив. Втім, пояснити причини своїх дій не зміг.

Як повідомлялося, у Харкові суд обрав запобіжний захід автоблогеру з Дніпра Віталію Санжакову, який плюнув патрульному в обличчя. Суд обрав блогеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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