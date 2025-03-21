В Днепре умер мужчина, съев тараньку

Мужчина умер на следующий день после употребления рыбы, его жена находится в больнице.

В Днепре зарегистрированы первые в 2025 году случаи заболевания ботулизмом, один из которых — летальный.

Об этом сообщает Главное управление Госпродслужбы в Днепропетровской области.

Известно, что 18 марта в ведомство поступили 2 экстренных сообщения относительно заболеваний ботулизмом.

"Это семейная пара 1964 года рождения, жители г. Днепра, которые употребляли в пищу сушеную нетронутую речную рыбу (тарань) домашнего приготовления. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в отделение реанимации городской больницы 16 марта (находится на интенсивной терапии). 18 марта мужчина умер", — говорится в сообщении ведомства.

У обоих заболевших установлен диагноз "Ботулизм". В настоящее время осуществляется эпиподследование.

Напомним, в Днепре умерла 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами.

Ботулизм – это болезнь , которая возникает в случае отравления ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни достаточно тяжелые, ведь заболевание характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы.

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