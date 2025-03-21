У Дніпрі помер чоловік, з’ївши тараньку

Чоловік помер настпуного дня після вживання риби, його дружина перебуває у лікарні.

У Дніпрі зареєстровано перші 2025 року випадки захворювання на ботулізм, один з яких – летальний.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Відомо, що 18 березня до відомства надійшли 2 екстрені повідомлення щодо захворювань на ботулізм.

"Це сімейна пара 1964 року народження, мешканці м. Дніпра, які вживали в їжу сушену непатрану річкову рибу (тарань) домашнього приготування. Жінку у важкому стані госпіталізовано до відділення реанімації міської лікарні 16 березня (перебуває на інтенсивній терапії). Чоловік також госпіталізований до відділення реанімації міської лікарні у важкому стані, проте наступного ранку, 18 березня, чоловік помер", - йдеться у повідомленні відомства.

В обох захворілих осіб встановлено діагноз "Ботулізм". Наразі здійснюється епідрозслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами.

Ботулізм - це хвороба, яка виникає в разі отруєння ботулотоксинами певних бактерій. Наслідки хвороби є досить важкими, адже захворювання характеризується ураженням вегетативної та центральної нервової системи.

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