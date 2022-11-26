В Киев прибыл премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 26 ноября прибыл в Киев.

Об этом сообщается в Telegram президента.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", – отметил он.

"После недавних сильных бомбардировок стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", — отметил бельгийский премьер в своем сообщении.

Как известно, Совет министров Бельгии в пятницу, 25 ноября, утвердил новый пакет военной помощи Украине.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в пятницу, 25 ноября, прибыл с визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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