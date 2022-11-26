До Києва прибув премʼєр Бельгії

Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо 26 листопада прибув до Києва.
Про це повідомляється у Telegram президента.
"Вітаю в Україні премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо! Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн", – зазначив він.
"Після нещодавніх сильних бомбардувань, стоїмо пліч-о-пліч з народом України більше, ніж раніше. Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу", — зазначив бельгійський прем'єр у своєму пості.
Як відомо, Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у п'ятницю, 25 листопада, прибув із візитом до України. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
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