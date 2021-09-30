В Одессе дерево раздавило сразу семь припаркованных авто

Никто из людей не пострадал.

Автотрощу в Одессе спровоцировало дерево. В одном из дворов упала старый тополь и повредила сразу семь припаркованных легковушек.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Это произошло ночью, поэтому никто не пострадал. Сначала жители близлежащих домов услышали треск веток, а затем загудела сигнализация сразу нескольких автомобилей. В одной из машин огромный ствол пробил лобовое стекло и исковеркал все салон. В других легковушках — разбил стекло и смял кузова.

Сейчас владельцы изуродованных машин собираются судиться с «Горзеленстроем». Говорят, что коммунальщики недавно подрезали деревья в их дворе, но старый тополь оставили как есть.

Напомним, что в Харькове водитель не справился с управлением и снес электроопору.

А вот накануне под Киевом в результате аварии два человека погибли, еще трое — госпитализировали. Там легковушка влетела в грузовик на скорости 110 километров в час.

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