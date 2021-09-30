В Одесі дерево розчавило одразу сім припаркованих авто

Ніхто з людей не постраждав.

Автотрощу в Одесі спричинило дерево. В одному з дворів впала стара тополя і пошкодила одразу сім припаркованих легковиків.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Це сталося вночі, тож ніхто не постраждав. Спочатку жителі прилеглих будинків почули тріскіт гілок, а згодом загуділа сигналізація одразу кількох автомобілів. В одній з машин велетенський стовбур пробив лобове скло та понівечив увесь салон. В інших легковиках - потрощив скло і зім’яв кузови.

Нині власники понівечених машин збираються позиватися до «Міськзеленбуду». Кажуть, що комунальники нещодавно підрізали дерева в їхньому дворі, але стару тополю лишили як є.

Нагадаємо, що у Харкові водій не впорався з кермуванням і зніс електроопору.

А от напередодні під Києвом у результаті аварії дві людини загинули, ще трьох – ушпиталили. Там легковик влетів у вантажівку на швидкості 110 кілометрів на годину.

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