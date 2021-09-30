У Харкові легковик влетів в електроопору і спалахнув: авто вигоріло вщент

У Харкові легковик влетів в електроопору і спалахнув: авто вигоріло вщент

Водій і пасажирка неушкоджені.

У Харкові водій не впорався з кермуванням і зніс електроопору.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.

Також читайте У Чернівецькій області маршрутка збила на смерть пішохода: фото

Сталося все в одному зі спальних районів міста. Після удару бетонний стовп упав на гаражі, розташовані вздовж дороги. Сам легковик перекинувся й спалахнув.

За словами очевидців, кермувальник і його пасажирка вибралися з автівки неушкодженими. Натомість машина вигоріла вщент. Свідки твердять, що водій був напідпитку. Поліція встановлює обставини ДТП.

Новини України: у Харкові водій не впорався з кермуванням і зніс електроопору

Як повідомлялося, У Херсонській області біля смт Каланчак сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 78-річний водій автомобіля "ВАЗ-2110", виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль "Тойота Кемрі". Під час аварії водій ВАЗу отримав серйозні травми і помер у кареті "швидкої".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання