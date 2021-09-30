Народні прикмети, обряди і звичаї 30 вересня

Нічний вітер віщує дощ наступного дня.

30 вересня віряни та церква вшановують пам'ять мучениць Вiри, Надiї, Любові та матерi їх Софiї , мучениць Феодотiї й Агафоклiї, мучеників 156-ти: Пелiя i Нила, єпископів Єгипетських, Зинона, пресвiтера, Патермуфiя, Ілiї та iнших, Царгородської iкони Божої Матерi.

30 вересня: церковне свято

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія — ранньохристиянські святі, шановані в лику мучениць. Жили у II столітті в Римі.

Відомості про святу Софію та її дочок відсутні в найдавніших мартирологах, й перші згадки про них відносяться до VII століття. На думку болландистів, ці мучениці є персоніфікацією християнських чеснот, а не реальними особистостями.

Також читайте Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Софія, вдова з Мілана, прибула до Риму і зупинилася у багатої пані на ім'я Фессамнія. Згідно з переказами, Віра, Надія і Любов виховувалися матір'ю у християнському благочесті. Коли 137 року почалося переслідування християн, матір з дочками ув'язнили й відправили на суд до імператора. Коли вимоги зректися християнської віри не допомогли, Адріан доручив родовитій жінці Палладії переконати матір та дочок вернутися до ідолопоклоніння: поклонитися богині Діані — спочатку обіцянкою багатих подарунків, а потім погрозами.

Але вони твердо сповідували свою віру в Христа. Імператор наказав піддати дочок Софії жорстоким тортурам, але вони дивним чином перенесли їх і загинули, тільки бувши обезголовленими або зарубаними. На день смерті Вірі було 12 років, Надії — 10 і Любові — 9. Імператор віддав понівечені тіла дочок Софії, вона з почестями поховала їх, а сама провела в молитві три дні біля їхнього гробу й померла.

30 вересня: народні традиції

Цього дня жінки не починали будь-якої важливої роботи.

30 вересня: що варто зробити

У цей день існував звичай, за яким жінки мусять добре поплакати, розповідаючи всі свої біди і нещастя, а вже потім починати готувати святкові пиріжки.

30 вересня: що категорично заборонено

Також у цей день не можна було влаштовувати ніяких гулянь. Категорично забороняється проводити вінчання і весілля.

30 вересня: українські народні прикмети

Нічний вітер віщує дощ наступного дня.

Чим сильніший вітер, тим менша ймовірність місцевих заморозків.

Якщо вітер посилюється під час дощу і напрямок його змінюється проти годинникової стрілки — чекай швидкого потепління.

Читайте також:

Метеозалежність: на українців очікує суха приємна погода прийдешнього тижня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання