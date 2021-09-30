Народные приметы, обряды и обычаи 30 сентября

Ночной ветер предвещает дождь на следующий день.

30 сентября верующие и церковь почтили память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, мучениц Феодотии и Агафоклии, мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и других, Царгородской иконы Божией матери.

30 сентября: церковный праздник

Вера, Надежда, Любовь и мать их София — раннехристианские святые, почитаемые в лике мучениц. Жили во II веке в Риме.

Сведения о святой Софии и ее дочерей отсутствуют в древнейших мартирологах, и первые упоминания о них относятся к VII веку. По мнению болландистов, эти мученицы является персонификацией христианских добродетелей, а не реальными личностями.

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София, вдова из Милана, прибыла в Рим и остановилась у богатой дамы по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера, Надежда и Любовь воспитывались матерью в христианском благочестии. Когда 137 года началось преследование христиан, мать с дочерьми посадили и отправили на суд к императору. Когда требования отречься христианской веры не помогли, Адриан поручил родовитой женщине палладия убедить мать и дочерей вернуться к идолопоклонству: поклониться богине Диане — сначала обещанием богатых подарков, а затем угрозами.

Но они твердо исповедовали свою веру во Христа. Император приказал подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, но они чудесным образом перенесли их и погибли, только будучи обезглавленными или зарублен. В день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их, а сама провела в молитве три дня у их гроба и умерла.

30 сентября: народные традиции

В этот день женщины не начинали любой важной работы.

30 сентября: что стоит сделать

В этот день существовал обычай, по которому женщины должны хорошо поплакать, рассказывая все свои беды и несчастья, а уже потом начинать готовить праздничные пирожки.

30 сентября: что категорически запрещено

Также в этот день нельзя было устраивать никаких гуляний. Категорически запрещается проводить венчание и свадьба.

30 сентября: украинские народные приметы

Ночной ветер предвещает дождь на следующий день.

Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных заморозков.

Если ветер усиливается во время дождя и направление его меняется против часовой стрелки — жди скорого потепления.

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