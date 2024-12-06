В Одессе мужчина изнасиловал двух девочек

Злоумышленник познакомился с девочками в социальных сетях, сводил их на прогулку, в кафе, покатал на автомобиле, а втершись в доверие, пригласил к себе домой, где изнасиловал.

В Одессе полицейские задержали местного мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

О совершении противоправных действий в отношении 11-летней девочки неизвестным мужчиной в полицию сообщила ее мать, которой она доверилась. В рамках начатого уголовного производства полицейские установили, что к преступлению причастен 34-летний одессит, и его жертвой стала еще одна девочка 13 лет.

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Злоумышленник познакомился с девочками в социальных сетях, сводил их на прогулку, в кафе, покатал на автомобиле, а втершись в доверие, пригласил к себе домой, где изнасиловал.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта и изъяли в качестве доказательств его мобильный телефон и компьютерную технику. Следователи назначили по делу ряд экспертиз, а мужчину задержали в процессуальном порядке.

Как сообщила следователь по делу Людмила Руда, при наличии достаточных доказательств фигурант поставлен в известность о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Полицейские призывают родителей учить детей правилам, которые уберегут их от беды. Объясняйте им, что нельзя ходить на встречи с незнакомцами, садиться в чужие автомобили. Если детям поступают такие предложения, они должны сразу сообщить родителям. А чтобы дочери и сыновья вам доверяли, будьте для них друзьями. Кроме того, контролируйте их местонахождение, в частности, установив на гаджетах специальное приложение. И не надо считать, что это нечестно, что вы следите за детьми, ведь речь идет прежде всего об их безопасности", – отмечает полиция Одесской области.

Напомним, в Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку.

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