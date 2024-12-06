В Одесі чоловік зґвалтував двох дівчаток

Зловмисник познайомився з дівчатками у соціальних мережах, зводив їх на прогулянку, у кафе, покатав на автівці, а втершись у довіру, запросив до себе додому, де зґвалтував.

В Одесі поліцейські затримали місцевого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

Про вчинення протиправних дій стосовно 11-річної дівчинки невідомим чоловіком у поліцію повідомила її мати, якій та довірилася. В рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські встановили, що до злочину причетний 34-річний одесит, і його жертвою стала ще одна дівчинка 13-ти років.

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Зловмисник познайомився з дівчатками у соціальних мережах, зводив їх на прогулянку, у кафе, покатав на автівці, а втершись у довіру, запросив до себе додому, де зґвалтував.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта і вилучили, як докази, його мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Слідчі призначили у справі низку експертиз, а чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Як повідомила слідча по справі Людмила Руда, за наявності достатніх доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Поліцейські закликають батьків вчити дітей правил, які вбережуть їх від біди. Пояснюйте їм, що не можна ходити на зустрічі з незнайомцями, сідати до чужих автівок. Якщо дітям надходять такі пропозиції, вони повинні одразу повідомити батькам. А щоб доньки й сини вам довіряли, будьте для них друзями. Крім того, контролюйте їхнє місцезнаходження, зокрема, встановивши на гаджетах спеціальний додаток. І не треба вважати, що це нечесно, що ви слідкуєте за дітьми, адже йдеться насамперед про їхню безпеку", – наголошує поліція Одеської області.

Нагадаємо, у Броварах чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку.

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