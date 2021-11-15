В отеле Николаева убили парня

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления.
В Николаеве в сауне гостиницы был убит парень. Между мужчинами, употреблявшими алкоголь, произошла ссора.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В отделение полиции № 1 Николаевского районного управления поступило сообщение о том, что в сауне гостиницы во время конфликта убит один из отдыхающих.
На месте происшествия полицейские установили, что компания молодых людей из четырех человек отдыхала там и употребляла алкоголь. Однако двое молодых людей начали ссориться, потом возникла потасовка, во время которой один из мужчин ударил другого ножом в шею и спину.
От полученных ранений 23-летний парень скончался на месте, а злоумышленник, поняв, что натворил, пытался скрыться.
Напомним, в Одесской области мужчина устроил самосуд над местным жителем, потому что заподозрил того в краже. Сначала расстрелял его из огнестрельного оружия, а потом с приятелем вывез в лесополосу, там пытал и пытался выбить правду.
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