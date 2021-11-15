Ляшко назвал области-аутсайдеры по вакцинации против COVID-19

Больше всего вакцинированных по крайней мере одной дозой в Киеве.
В Украине в течение прошлой недели сделали более 1 миллиона 600 тысяч прививок против коронавируса. По крайней мере, первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев. Полностью завершили курс 28%.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 15 ноября.
Наибольшая доля вакцинированных по крайней мере одной дозой, по данным главы Минздрава, в Киеве – 61%, в Киевской области уже почти 50%, и 46% в Полтавской области.
"Больше всего вакцинировали за прошлую неделю в Киеве и в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Среди аутсайдеров Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области", — констатировал Ляшко.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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