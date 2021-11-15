Ляшко назвав області-аутсайдери щодо вакцинації проти COVID-19

Найбільше вакцинованих принаймні однією дозою у Києві.

В Україні протягом минулого тижня зробили понад 1 мільйон 600 тисяч щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців. Повністю завершили курс 28%.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 15 листопада.

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Найбільша частка вакцинованих принаймні однією дозою, за даними голови МОЗ, у місті Києві - 61%, у Київській області вже майже 50%, і 46% в Полтавській області.

"Найбільше вакцинували за минулий тиждень у місті Києві та в Київській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Серед аутсайдерів Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області", - констатував Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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