Салати давно й міцно влаштувалися у домашньому меню, а сьогодні вони стали не лише закусками, а й перетворилися на повноцінні основні страви.
Хіба вийде встати з-за столу голодним, якщо в рецептуру салату входять м'ясо, яйця і сир? Саме ці інгредієнти складають основу шаруватого салату з курячим філе.
Інгредієнти:
- 1 куряча грудка
- 200 г сиру
- 3 яйця
- 1 кисло-солодке яблуко
- 2 столові ложки майонезу
- 2 столові ложки сметани
Приготування
Курячі грудки відварити в підсоленій воді і розібрати на волокна. Очищене яблуко та сир натерти на великій тертці. Зварені круто яйця розділити на білки та жовтки і натерти на дрібній тертці.
Майонез з'єднати зі сметаною і добре вимішати.
На дно салатника або роз'ємної форми укласти курятину і змастити соусом. Потім викласти пошарово терте яблуко, сир, жовтки та білки, промазуючи кожен шар. Поверхня салату також змастити заправкою.
Готовий шаруватий салат із курячим філе витримати у холодильнику не менше 3 годин.
На замітку
Листковий салат із курячим філе можна приготувати як на великому сервувальному блюді, так і порційно.
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