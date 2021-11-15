Салати давно й міцно влаштувалися у домашньому меню, а сьогодні вони стали не лише закусками, а й перетворилися на повноцінні основні страви.

Хіба вийде встати з-за столу голодним, якщо в рецептуру салату входять м'ясо, яйця і сир? Саме ці інгредієнти складають основу шаруватого салату з курячим філе.

Інгредієнти:

1 куряча грудка

200 г сиру

3 яйця

1 кисло-солодке яблуко

2 столові ложки майонезу

2 столові ложки сметани

Приготування

Курячі грудки відварити в підсоленій воді і розібрати на волокна. Очищене яблуко та сир натерти на великій тертці. Зварені круто яйця розділити на білки та жовтки і натерти на дрібній тертці.

Майонез з'єднати зі сметаною і добре вимішати.

На дно салатника або роз'ємної форми укласти курятину і змастити соусом. Потім викласти пошарово терте яблуко, сир, жовтки та білки, промазуючи кожен шар. Поверхня салату також змастити заправкою.

Готовий шаруватий салат із курячим філе витримати у холодильнику не менше 3 годин.

На замітку

Листковий салат із курячим філе можна приготувати як на великому сервувальному блюді, так і порційно.

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