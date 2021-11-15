Салаты давно и прочно обосновались в домашнем меню, а сегодня они стали не только закусками, но и превратились в полноценные основные блюда.

Разве получится встать из-за стола голодным, если в рецептуру салата входят мясо, яйца и сыр? Именно эти ингредиенты составляют основу слоеного салата с куриным филе.

Ингредиенты:

1 куриная грудка

200 г сыра

3 яйца

1 кисло-сладкое яблоко

2 столовые ложки майонеза

2 столовые ложки сметаны

Приготовление

Куриную грудку отварить в подсоленной воде и разобрать на волокна. Очищенное яблоко и сыр натереть на крупной терке. Сваренные вкрутую яйца разделить на белки и желтки и натереть на мелкой терке.

Майонез соединить со сметаной и хорошо вымешать.

На дно салатника или разъемной формы уложить курятину и смазать приготовленным соусом. Затем выложить послойно тертое яблоко, сыр, желтки и белки, промазывая каждый слой. Поверхность салата также смазать заправкой.

Готовый слоеный салат с куриным филе выдержать в холодильнике не менее 3 часов.

На заметку

Слоеный салат с куриным филе можно приготовить как на большом сервировочном блюде, так и порционно.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку