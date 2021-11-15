Салаты давно и прочно обосновались в домашнем меню, а сегодня они стали не только закусками, но и превратились в полноценные основные блюда.
Разве получится встать из-за стола голодным, если в рецептуру салата входят мясо, яйца и сыр? Именно эти ингредиенты составляют основу слоеного салата с куриным филе.
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 200 г сыра
- 3 яйца
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 2 столовые ложки майонеза
- 2 столовые ложки сметаны
Приготовление
Куриную грудку отварить в подсоленной воде и разобрать на волокна. Очищенное яблоко и сыр натереть на крупной терке. Сваренные вкрутую яйца разделить на белки и желтки и натереть на мелкой терке.
Майонез соединить со сметаной и хорошо вымешать.
На дно салатника или разъемной формы уложить курятину и смазать приготовленным соусом. Затем выложить послойно тертое яблоко, сыр, желтки и белки, промазывая каждый слой. Поверхность салата также смазать заправкой.
Готовый слоеный салат с куриным филе выдержать в холодильнике не менее 3 часов.
На заметку
Слоеный салат с куриным филе можно приготовить как на большом сервировочном блюде, так и порционно.
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