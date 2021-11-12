С моста Патона в Киеве обрушиваются куски конструкций: видео

Судя по брызгам на видео, отколовшиеся куски моста достаточно значительных размеров.

Столичный мост Патона разваливается на ходу. В Сети появилось видео, как с переправы в реку летят камни и куски бетона.

В то же время автомобили продолжают движение.

Об этом говорится в выпуске "ТСН.14:00" за 12 ноября.

На видео видно, как несколько кусков, вероятно, бетона, падают с моста в Днепр. Судя по брызгам, отколовшиеся куски достаточно больших размеров.

Мост Патона был введен в эксплуатацию 68 лет назад, и сейчас находится в критическом состоянии. На мосту уже долгое время стоит пластиковая дорожная изгородь, которой закрыли для проезда две крайние полосы. Также ограничили движение грузового транспорта и троллейбусов. Реконструкцию моста обещают начать в следующем году, но пока ее проекта еще нет.

Напомним, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.

Стоит отметить, что Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева. Причиной этого стало затягивание строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

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