З мосту Патона у Києві обвалюються шматки конструкцій: відео

Судячи з бризок на відео, шматки моста, що відкололися, досить значних розмірів.

Столичний міст Патона розвалюється на очах. У Мережі з’явилося відео, як з переправи у річку летить каміння та шматки бетону.

Водночас автомобілі продовжують рух.

Про це йдеться у випуску "ТСН.14:00" за 12 листопада.

На відео видно, як декілька шматків, ймовірно, бетону, падають з мосту у Дніпро. Судячи з бризок, шматки , що відкололися, досить великих розмірів.

Міст Патона ввели в експлуатацію 68 років тому і нині він перебуває в критичному стані. На мосту вже тривалий час стоїть пластикова дорожня огорожа, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Також обмежили рух вантажного транспорту та тролейбусів. Реконструкцію мосту обіцяють розпочати наступного року, але наразі її проєкту ще немає.

Нагадаємо, мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це розповів мер Києві Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.

Варто зауважити, що Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва. Причиною цього стало затягування будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

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