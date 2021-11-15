У готелі Миколаєва вбили хлопця

Зловмисник намагався втекти з місця злочину.

У Миколаєві в сауні готелю було вбито чоловіка. Між чоловіками, які вживали алкоголь, сталася сварка.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Ддо відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що в сауні готелю під час конфлікту вбитий один із відпочиваючих.

На місці події поліцейські встановили, що компанія молодих людей з чотирьох осіб відпочивали там та вживали алкоголь. Однак двоє молодиків почали сваритися, потім виникла бійка, під час якої один з чоловіків вдарив іншого ножем у шию та спину.

Від отриманих поранень 23-річний хлопець помер на місці, а зловмисник, зрозумівши що накоїв, намагався втекти.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік улаштував самосуд над місцевим жителем, бо запідозрив того в крадіжці. Спочатку розстріляв його з вогнепальної зброї, а потім із приятелем вивіз у лісосмугу, там катував і намагався вибити правду.

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