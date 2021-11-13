Розстріляв і вивіз у лісосмугу: на Одещині чоловік улаштував самосуд над місцевим жителем

Розстріляв і вивіз у лісосмугу: на Одещині чоловік улаштував самосуд над місцевим жителем

Чому у пішоході запідозрив крадія - коли протверезів, стрілець пояснити так і не зміг.

На Одещині в місті Татарбунари чоловік улаштував самосуд над місцевим жителем, бо запідозрив того в крадіжці. Спочатку розстріляв його з вогнепальної зброї, а потім із приятелем вивіз у лісосмугу, там катував і намагався вибити правду.

Про подробиці резонансної історії - 13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Конфлікт виник на вулиці Соборній біля будинку №7. Власник однієї з квартир після посиденьок в місцевому барі помітив на вулиці невідомого чоловіка. Вирішив, що той ніби причетний до крадіжок в місті та захотів його провчити. Для виховання знадобився пістолет.

Чому у пішоході запідозрив крадія - коли протверезів, стрілець пояснити так і не зміг. Але у той вечір не сумнівався: саме цей чоловік напередодні пограбував його квартиру. Витяг пістолет і чотири рази поцілив у пішохода. Коли той впав, стрілок зателефонував приятелю, за кілька хвилин той приїхав на авто. Пораненого разом запхали у салон.

"Чоловіка вивезли за межі міста Татарбунари і там за межами в лісовій смузі намагалися з нього вибити правдиві свідчення щодо скоєння крадіжок. Не отримавши даних свідчень, вони його лишили в лісосмузі, а самі поїхали додому", - розповідають правоохоронці.

Поранений усю ніч шкандибав до лікарні. Дістався неї лише над ранок. Медики кажуть: нападник влучив потерпілому у легені та живіт. Вижив той лише тому, що пістолет був малого калібру, на який навіть дозвіл не потрібен - кулі в ньому не здатні смертельно уразити.

Новини України: в місті Татарбунари чоловік улаштував самосуд над місцевим жителем

З лікарні зателефонували у поліцію. Особу стрільця швидко встановили.

"Було проведено невідкладний обшук по місцю мешкання громадянина де було найдено вогнепальну зброю з якої були причинені тілесні пошкодження. Це самосуд це залишення в небезпеці, це застосування тортур", - говорять правоохоронці.

Сусіди підозрюваного розповідають: до нього у квартиру дійсно нещодавно залізли крадії. Копи їх не спіймали. От той і вирішив діяти самотужки.

В будинку, де мешкає потерпілий, про нього розповідають небагато. Начебто сильно пиячив. Нині в поліції перевіряють, чи причетний він до крадіжок.

Хоч загрози для його життя нема, медики кажуть - найближчі тижні потерпілий проведе у лікарні. Його кривдника затримали - приятель, який допомагав у викраденні, у справі поки проходить як свідок. За нанесення тілесних ушкоджень та позбавлення волі людини - підозрюваний може сісти за грати на 8 років.

Нагадаємо:

На Київщині правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вразити дівчину та відкрили стрілянину. За це їм тепер загрожує до семи років в'язниці.

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