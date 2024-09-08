В Сумской области раздалось 140 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 140 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская, Речковская Березовская, Зноб-Новгородская, Николаевская, Ворожбянская, Середино-Будская общины.
- Хотинская община: враг нанес удар КАБ (5 взрывов).
- Юношеское общество: удар КАБ (1 взрыв).
- Николаевское общество: удар КАБ (1 взрыв).
- Белопольское общество: враг нанес удары КАБ (7 взрывов) и дроном-камикадзе (1 взрыв).
- Глуховское общество: зафиксированы удары FPV-дронами (7 взрывов), КАБ (3 взрыва), также россияне вели обстрел из РСЗО (20 взрывов), в результате чего получил ранения местный житель.
- Краснопольское общество: враг вел минометный обстрел (3 взрыва), атаку FPV-дроном (16 взрывов), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов).
- Эсманьская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская община: удар FPV-дроном (9 взрывов).
- Великописаревская община: удар FPV-дроном (4 взрыва), артиллерийский обстрел (20 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва). .
- Речковское общество: удар КАБ (1 взрыв).
- Ворожбянская община: россияне совершили пуск КАБ (1 взрыв).
- Березовское общество: враг бил из артиллерии (10 взрывов).
- Зноб-новгородское общество: удар КАБ (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.
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