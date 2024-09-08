В Сумской области раздалось 140 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 140 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская, Речковская Березовская, Зноб-Новгородская, Николаевская, Ворожбянская, Середино-Будская общины.

Хотинская община: враг нанес удар КАБ (5 взрывов).

Юношеское общество: удар КАБ (1 взрыв).

Николаевское общество: удар КАБ (1 взрыв).

Белопольское общество: враг нанес удары КАБ (7 взрывов) и дроном-камикадзе (1 взрыв).

Глуховское общество: зафиксированы удары FPV-дронами (7 взрывов), КАБ (3 взрыва), также россияне вели обстрел из РСЗО (20 взрывов), в результате чего получил ранения местный житель.

Краснопольское общество: враг вел минометный обстрел (3 взрыва), атаку FPV-дроном (16 взрывов), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов).

Эсманьская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская община: удар FPV-дроном (9 взрывов).

Великописаревская община: удар FPV-дроном (4 взрыва), артиллерийский обстрел (20 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва). .

Речковское общество: удар КАБ (1 взрыв).

Ворожбянская община: россияне совершили пуск КАБ (1 взрыв).

Березовское общество: враг бил из артиллерии (10 взрывов).

Зноб-новгородское общество: удар КАБ (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.

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