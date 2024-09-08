На Сумщині пролунало 140 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Річківська Березівська, Зноб-Новгородська, Миколаївська, Ворожбянська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (5 вибухів).

Юнаківська громада: удар КАБ (1 вибух).

Миколаївська громада: удар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: ворог здійснив удари КАБ (7 вибухів) та дроном-камікадзе (1 вибух).

Глухівська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (7 вибухів), КАБ (3 вибухи), також росіяни вели обстріл з РСЗВ (20 вибухів), внаслідок чого отримав поранення місцевий житель.

Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (3 вибухи), атаку FPV-дроном (16 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів).

Есманьська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: удар FPV-дроном (9 вибухів).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (4 вибухи), артилерійський обстріл (20 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (2 вибухи) та удари FPV-дронами (5 вибухів).

Річківська громада: удар КАБ (1 вибух).

Ворожбянська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).

Березівська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: удар КАБ (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.

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