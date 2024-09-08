На Сумщині пролунало 140 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Річківська Березівська, Зноб-Новгородська, Миколаївська, Ворожбянська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (5 вибухів).
- Юнаківська громада: удар КАБ (1 вибух).
- Миколаївська громада: удар КАБ (1 вибух).
- Білопільська громада: ворог здійснив удари КАБ (7 вибухів) та дроном-камікадзе (1 вибух).
- Глухівська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (7 вибухів), КАБ (3 вибухи), також росіяни вели обстріл з РСЗВ (20 вибухів), внаслідок чого отримав поранення місцевий житель.
- Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (3 вибухи), атаку FPV-дроном (16 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: удар FPV-дроном (9 вибухів).
- Великописарівська громада: удар FPV-дроном (4 вибухи), артилерійський обстріл (20 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (2 вибухи) та удари FPV-дронами (5 вибухів).
- Річківська громада: удар КАБ (1 вибух).
- Ворожбянська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).
- Березівська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: удар КАБ (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.
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