Впервые на "Вернадского" пришел пернатый гость (видео)

Субантарктический пингвин

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В июне, во время антарктической зимы, к украинской полярной станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез неожиданно пришел субантарктический пингвин.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Обычно эти птицы покидают район станции еще в мае, когда окружающие воды покрываются льдом, и мигрируют на север в поисках открытой воды для охоты. Биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая отметила, что ранее зимой на острове уже случались единичные появления таких пингвинов, однако ни разу они не подходили непосредственно к зданию станции.

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«Походил у главного входа, потом проверил дизельную и пошел себе», — отметили ученые.

Стоит отметить, что в Антарктике и всем Южном полушарии времена года противоположны Северному полушарию. То есть там сейчас зима. Антарктической весной ожидается большое возвращение пингвинов к «Вернадскому», ведь именно на острове Галиндез они проводят брачный сезон.

Дата публикации 14:29, 01.07.25 Количество просмотров 20 К украинской станции "Вернадский" впервые пришел субантарктический пингвин

Напомним, возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» зафиксировали гигантский айсберг длиной 1285 метров.

Также украинские ученые впервые опубликовали уникальную запись звуков, которые издают косатки.

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