Вперше на "Вернадського" завітав пернатий гість (відео)

Субантарктичний пінгвін

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У червні, під час антарктичної зими, до української полярної станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез несподівано прийшов субантарктичний пінгвін.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Зазвичай ці птахи залишають район станції ще у травні, коли навколишні води вкриваються льодом, і мігрують на північ у пошуках відкритої води для полювання. Біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка зазначила, що раніше взимку на острові вже траплялися поодинокі появи таких пінгвінів, однак жодного разу вони не підходили безпосередньо до будівлі станції.

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«Походив біля головного входу, потім перевірив дизельну і пішов собі», — зазначили науковці.

Варто зазначити, що в Антарктиці та всій Південній півкулі пори року протилежні до Північної півкулі. Тобто там зараз зима. Антарктичною весною очікується велике повернення пінгвінів до «Вернадського», адже саме на острові Галіндез вони проводять шлюбний сезон.

Дата публікації 14:29, 01.07.25 Кількість переглядів 20 До української станції "Вернадський" вперше прийшов субантарктичний пінгвін

Нагадаємо, біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» зафіксували гігантський айсберг завдовжки 1285 метрів.

Також українські вчені вперше опублікували унікальний запис звуків, які видають косатки.

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