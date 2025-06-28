На Дніпрі археологи виявили артефакти віком понад 6000 років (фото)

Знахідка / © Укргідроенерго

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Унікальні знахідки, що охоплюють тисячоліття історії, виявила археологічна експедиція біля греблі ДніпроГЕС. Фахівці Національного заповідника «Хортиця» спільно з представниками «Укргідроенерго» дослідили скелі, відомі як «Три стоги» або «Три брати», які вперше за десятиліття стали доступними через зниження рівня води.

Про це йдеться у повідомленні Укргідроенерго.

Під час перших годин розвідки археологи знайшли фрагменти посуду мідно-кам’яного віку (понад 6000 років), черепки часів бронзи, уламки античної амфори, кістки тварин, частину старовинного якоря, а також три загадкові чорні камені, схожі на «Чорний камінь» із музею на Хортиці, якому приписують магічні властивості.

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Одна з найцікавіших знахідок — заглиблення в камені на «Середньому Стозі», відоме як «Козацька миска». За легендами, тут запорожці готували їжу. Поруч виявили ще одну, меншу миску, а на сусідньому острові Похилому — аж сім аналогічних заглиблень. Вчені не виключають, що частина з них могла мати природне походження, але є ознаки людського втручання у їхню форму та використання.

Після зниження води Дніпра скелі біля Хортиці розкрили стародавні артефакти

Після зниження води Дніпра скелі біля Хортиці розкрили стародавні артефакти / © Укргідроенерго

Після зниження води Дніпра скелі біля Хортиці розкрили стародавні артефакти / © Укргідроенерго

Після зниження води Дніпра скелі біля Хортиці розкрили стародавні артефакти / © Укргідроенерго

Повідомляється, що дослідження лише розпочалося, попереду — тривала наукова робота з аналізу та опису знайденого. Представники «Укргідроенерго» наголошують: компанія як соціально відповідальна організація підтримує ініціативи зі збереження культурної та природної спадщини, особливо в умовах кліматичних змін і воєнних викликів. У центрі уваги — сталий розвиток, взаємодія з науковцями та шанобливе ставлення до спадщини предків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на дні океану знайшли поховане місто віком 140 000 років яке може змінити уявлення про історію людства.