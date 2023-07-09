Зеленский и Дуда встретились в Луцке

Визит президентов в Луцк был нанонсирован.

Сегодня, 9 июля, в Луцк в костел святых Петра и Павла прибыли президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает "Общественное".

Визит президентов в Луцк заранее не анонсирован.

В соборе, куда приехали президенты, проходит святая месса. На нее прибыли митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

"Вместе чтим память всех невинных жертв Волыни. Память объединяет нас! Вместе мы сильнее", — заявили в канцелярии Дуды.

Отметим, что 9 июля в Луцке чтят память жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии.

Накануне вечером, 8 июля, перекрыли улицы Кафедральная, Плитница, Братковского и на площади перед Луцким замком.

Напомним, президенты обеих стран заявили, что вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят полностью.

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