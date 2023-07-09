Зеленський та Дуда зустрілися у Луцьку

Візит президентів до Луцька був нанонсованим.

Сьогодні, 9 липня, у Луцьку до костелу святих Петра та Павла прибули президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда.

Про це інформує "Суспільне".

Візит президентів до Луцьку заздалегідь не анонсували.

У соборі, куди приїхали президенти проходить свята меса. На неї прибули митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

"Разом вшановуємо пам’ять усіх невинних жертв Волині. Пам’ять об'єднує нас! Разом ми сильніші", — заявили в канцелярії Дуди.

Напередодні, ввечері, 8 липня, перекрили вулиці Кафедральна, Плитниця, Братковського та на площі перед Луцьким замком.

Зеленський та Дуда зустрілися у Польщі

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у Луцьку

Зазначимо, що 9 липня, у Луцьку вшановують пам'ять жертв Другої світової війни та Волинської трагедії.

Нагадаємо, президенти обох країн заявили, що питання історичної пам’яті між Україною та Польщею знято повністю.

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