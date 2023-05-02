С возрастом мы просыпаемся раньше: эксперты объяснили почему

С возрастом наше тело меняется как внутренне, так и снаружи, что является основным фактором, влияющим на изменения сна.

Есть много шуток о том, что старики просыпаются раньше, чем встает солнце, а также о привычках подростков поздно засыпать. Оказывается, в этих шутках есть доля правды: время, когда наше тело естественным образом засыпает и просыпается, это является не только частью нашей генетики, но и частью естественного процесса старения.

"Как и большинство вещей, которые меняются с возрастом, существует не одна причина, и все они взаимосвязаны", – сказала Синди Люстиг, профессор психологии Мичиганского университета.

Эксперты разобрали основные причины, почему это происходит с возрастом и что можно сделать, чтобы еще немного вздремнуть. Об этом сообщает издание Huffpost.

Более раннее время пробуждения является частью естественного процесса старения

Как и другие аспекты нашего физического и психического здоровья, с возрастом мозг становится менее отзывчивым.

"Вероятно, связи в мозге не воспринимают... и не реагируют на входящие сигналы настолько хорошо, насколько должны, поскольку это стареющий мозг", — заявил доктор Саирам Партхасарати, директор Центра сна и циркадных наук в Отделении науки о здоровье Университет Аризоны. Эти входные сигналы включают закат, дневной свет, прием пищи, физическую активность, которые помогают определить, в какой части суток мы находимся.

"Эти все факторы являются тем, что мы называем часами времени, или они уделяют время мозгу", — сказал он. Другими словами, они помогают мозгу понимать, где он находится в 24-часовом циркадном ритме.

Итак, для молодого мужчины или женщины время ужина может помочь мозгу понять, что через несколько часов настанет время для сна, а для пожилых людей эта связь может не происходить.

Нервы, которые должны давать мозгу сигналы о времени, испытали такую же дегенерацию, как и мозг, сказал Партхасарати. Эта неспособность испытывать сигналы времени является частью причины, почему пожилые люди, как правило, устают раньше своих детей или внуков. И, как следствие, просыпаться полностью отдохнувшими и еще раньше других.

Свет, воспринимаемый нашими глазами, также является причиной

"Интересно, что одна из [причин], кажется, заключается в том, что происходящие с возрастом изменения зрения уменьшают интенсивность световой стимуляции, которую получает наш мозг, играющий важную роль в "настройке" наших циркадных часов", — сказала Люстиг.

Партхасарати объяснил, что это особенно касается людей с катарактой — распространенным заболеванием глаз, которое поражает более 50% американцев от 80 лет, согласно данным Национального института здоровья. Катаракта вызывает размытость зрения, двоение в глазах и общие проблемы со зрением.

Поскольку из-за проблем со зрением, вызванных катарактой, в глаза попадает меньше света, организм начинает выделять мелатонин (гормон сна) раньше, чем следует. У молодых людей уровень мелатонина "начинает расти после заката", сказал Партхасарати, поэтому вы обычно чувствуете усталость через несколько часов после этого.

Для людей с катарактой, чей мозг считает, что закат состоялся раньше, они воспринимают это так и воспринимают, из-за чего они устают раньше. А раньше ложиться спать значит просыпаться раньше.

"Есть некоторые доказательства того, что операция по удалению катаракты может помочь улучшить качество и продолжительность сна, помогая этим световым сигналам проходить", — сказала Люстиг.

Несколько советов, чтобы лучше спать

По словам Партхасарати, если у вас есть проблемы с этим вопросом, вам не следует слушать совета об избегании от экранов, а вместо этого поздно вечером стоит подвергаться воздействию яркого света. Это может означать прогулку на улице до заката, чтение книги на ярком iPad, установку искусственных источников света в своем доме или просмотр телевизора на ярком экране.

Эти яркие огни сообщат мозгу, что солнце еще не зашло, что приведет к удержанию выработки мелатонина, сказал он. Чтобы помочь себе не спать немного дольше (и просыпаться чуть позже), Партхасарати сказал, что вы должны попробовать эти вещи за 30-60 минут до заката, что зависит от времени года и места вашего проживания.

Точное количество времени, в течение которого вы должны подвергаться яркому свету, может быть разным, и может потребоваться немного проб и ошибок, но он сказал, что вы должны стремиться к двум часам воздействия — и, конечно, следует держать свет включенным после заката.

Люстиг добавила, что вам следует избегать алкоголя перед сном — «хотя этот ночной колпак может сделать вас сонным, он действительно нарушает качество вашего сна». Кроме того, она сказала, что физические упражнения могут помочь вам лучше спать, а утреннее солнце может помочь вашим циркадным часам следить за восходом солнца и устанавливать сигналы.

В общем, изменение режима сна является частью жизни. Хотя некоторые из этих факторов находятся вне вашего контроля, вы также можете противодействовать им с помощью здоровых привычек, чтобы вы могли как можно лучше отдохнуть.

Напомним, ученые установили, какая связь между проблемами со сном и риском инсульта.

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