Атака на три заводи “Роснефти” була результативною — джерела

У Службі безпеки України назвали результативною атаку дронів на три нафтопереробні заводи “Роснефти”, яка відбулася в ніч проти 16 березня.

Про це повідомило hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

У повідомленні йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Загалом ці заводи, які входять до компанії “Роснефть”, переробляють щороку близько 25 млн тонн нафти - майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ", - повідомляють джерела у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи та пожежі на двох нафтопереробних заводах у Самарській області РФ, які були спричинені атакою невідомих безпілотників.

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