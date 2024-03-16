Атака на три завода "Роснефти" была результативной — источники

В Службе безопасности Украины назвали результативной атаку дронов на три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти", которая была совершена в ночь на 16 марта.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В сообщении говорится о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ в Самарской области РФ. В общей сложности эти заводы, входящие в компанию "Роснефть", перерабатывают ежегодно около 25 млн тонн нефти — почти 10% всей нефтепереработки РФ.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, позволяющего ей вести войну в Украине. Сезон "бавовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику РФ", — сообщают источники в спецслужбе.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах и пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах в Самарской области РФ, вызванных атакой неизвестных беспилотников.

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