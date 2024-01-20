Буровий верстат випадково пробив стелю в тунелі метро: відео

Катастрофи з потягом вдалося уникнути, відключивши електропостачання.
Буровий верстат будівельної компанії, який працював біля лінії метро в турецькому місті Стамбулі, випадково пробив стелю тунелю та дістався до рейок.
Про це повідомило в суботу, 20 січня, Sozcu TV, оприлюднивши відповідне відео.
На опублікованих кадрах видно, як бурова машина, пробивши стелю тунелю, спустилася на колії метро і продовжувала здійснювати оберти.
Катастрофи внаслідок цього інциденту вдалося уникнути в останній момент, зупинивши потяг, який рухався цим тунелем, через відключення електроенергії.
Речник міністерства транспорту повідомив, що ремонт тунелю після інциденту завершено.
Нагадаємо, у Києві в переході станції метро "Святошин", яку відкрили після капітального ремонту у 2019 році, зафіксували нові пошкодження.
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