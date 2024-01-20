Буровий верстат випадково пробив стелю в тунелі метро: відео

Буровий верстат будівельної компанії, який працював біля лінії метро в турецькому місті Стамбулі, випадково пробив стелю тунелю та дістався до рейок.

Про це повідомило в суботу, 20 січня, Sozcu TV, оприлюднивши відповідне відео.

На опублікованих кадрах видно, як бурова машина, пробивши стелю тунелю, спустилася на колії метро і продовжувала здійснювати оберти.

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Катастрофи внаслідок цього інциденту вдалося уникнути в останній момент, зупинивши потяг, який рухався цим тунелем, через відключення електроенергії.

Речник міністерства транспорту повідомив, що ремонт тунелю після інциденту завершено.

Нагадаємо, у Києві в переході станції метро "Святошин", яку відкрили після капітального ремонту у 2019 році, зафіксували нові пошкодження.

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