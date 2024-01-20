Сверлильный станок случайно пробил потолок в тоннеле метро: видео

Сверлильный станок строительной компании, работавший у линии метро в турецком городе Стамбуле, случайно пробил потолок тоннеля и добрался до рельсов.

Об этом сообщило в субботу, 20 января, Sozcu TV, обнародовав соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно, как сверлильная машина, пробив потолок тоннеля, спустилась на пути метро и продолжала совершать обороты.

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Катастрофы в результате этого инцидента удалось избежать в последний момент, остановив двигавшийся по этому тоннелю поезд отключением электроэнергии.

Спикер министерства транспорта сообщил, что ремонт тоннеля после инцидента завершен.

Напомним, в Киеве в переходе станции метро "Святошин", открывшейся после капитального ремонта в 2019 году, зафиксировали новые повреждения.

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