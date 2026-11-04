До Європи суне арктичний холод: де вдарить до -13 і чи зачепить Україну

Похолодання в Європі / © УНІАН

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У найближчі дні до Польщі прийде потужна хвиля похолодання з північної Європи. У багатьох регіонах країни вночі та вранці прогнозують морози, а місцями температура повітря може опуститися до -13 °C. Різке зниження температури, судячи з опублікованої карти прогнозу, до 9 листопада зачепить також західні області України.

Про це повідомляє польське метеорологічне видання DobraPogoda24.

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За прогнозом синоптиків, причиною різкого похолодання стане переміщення антициклону з північно-західної Європи через центральну частину континенту в напрямку південного сходу. Водночас циклонічна система, яка рухатиметься північним сходом Європи, сприятиме надходженню холодного арктичного повітря.

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Одним із регіонів, звідки поширюватиметься хвиля холоду, є Скандинавія. Зокрема, у Норвегії вже фіксували температуру до -8 °C у Фоллдалі та -7,9 °C у Гротлі. За даними DobraPogoda24, наразі це одні з найхолодніших місць Європи за межами Альп.

Очікується, що найбільш відчутним похолодання буде вночі та вранці, особливо за умов прояснення неба. У період із 5 до 10 листопада морози можуть охопити значну частину Польщі.

Переважно температура опускатиметься до -10…-1 °C залежно від регіону та умов вимірювання. Однак у гірських і передгірських районах, а також у низинах і котловинах, де накопичуватиметься холодне повітря, можливе зниження температури до -11…-13 °C. Подекуди показники можуть бути ще нижчими, особливо біля поверхні ґрунту.

Похолодання може зачепити західні області України

Опублікована польським виданням карта прогнозу температурної аномалії свідчить, що хвиля холоду не обмежиться територією Польщі. До 9 листопада суттєве зниження температури очікується також у західних областях України.

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За оцінками метеорологів, у центральній Європі, зокрема в Польщі, температура місцями може бути на 4–11 °C нижчою за кліматичну норму для цього періоду.

Водночас інтенсивність нічних морозів залежатиме від хмарності. Суцільний шар хмар може стримувати охолодження, тоді як тривалі прояснення сприятимуть швидкому зниженню температури.

Коли морози відступлять

За прогнозом DobraPogoda24, масштабна хвиля нічних морозів у Польщі може тривати щонайменше до 10 листопада.

Надалі антициклонічну погоду, ймовірно, змінить зональна циркуляція атмосфери. Перед проходженням циклону з опадами до регіону надійде тепліше повітря, тому тимчасове підвищення температури можливе приблизно 11 листопада, з відхиленням на один день.

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Метеорологи зазначають, що подальший розвиток погодної ситуації ще уточнюватиметься в наступних прогнозах.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що у четвер, 5 листопада, в Україні буде холодна та вітряна погода. Вночі температура опуститься нижче нуля, а вдень у деяких регіонах пориви вітру можуть досягати штормових значень.

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