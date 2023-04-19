Донос написали 3 особи: у РФ покарали пенсіонерку за комплімент Зеленському

70-річну жінку на очах інших відпочивальників санаторію під конвоєм довели до поліцейської машини та доставили до відділу.

У Москві оштрафували 70-річну Ольгу Слегіну на 40 тисяч рублів (18 тисяч гривень) за те, що вона зробила комплімент президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє російська громадська організація "Меморіал".

Інцидент стався у їдальні санаторію. Там Слегіна вечеряла з жінкою родом із Одеси.

За столом почалася жартівлива розмова про те, як правильно вимовляється слово "паляниця". У ході розмови Ольга поцікавилася у сусіда-чоловіка, чи за Росію він, чи за Україну.

Після вечері до столу підійшла офіціантка, у якої Ольга також запитала, чи знає вона слово паляниця і за кого вона. У відповідь дівчина заявила, що Зеленський — "виродок". Пенсіонерка відповіла, що "Зеленський — гарний хлопець із добрим почуттям гумору, всі раніше сміялися з його жартів". Також поцікавилася: "У вас у республіці українці не кричать, як у нас у Москві: "Слава Україні".

Донос написали троє людей

Наступного дня після цього до песіонерки в номер прийшов чоловік у цивільному одязі. Він заявив: "Ви не маєте права розхвалювати його, бо він наш ворог". Також чоловік повідомив, що на Ольгу написали три доноси. Одразу за чоловіком прийшли дві дівчини у поліцейській формі. Вони склали протокол за статтею про "дискредитацію" ЗС РФ.

Після обіду її на очах відпочивальників під конвоєм довели до поліцейської машини та доставили до відділу. При цьому поліцейські не дозволили взяти із собою ліки.

Слегіну визнали винною та призначили адміністративний штраф – 40 тисяч рублів.

Раніше у Росії чоловік написав донос на знайомого після сварки через Бучу. Останнього посадили на 5 років.

Також повідомлялося, що мешканка Москви написала донос на 8-річну однокласницю своєї дочки, звинувативши її у русофобії.

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