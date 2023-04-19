Донос написали 3 человека: в РФ наказали пенсионерку за комплимент Зеленскому

70-летнюю женщину на глазах других отдыхающих санатория под конвоем довели до полицейской машины и доставили в отдел.

В Москве оштрафовали 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей (18 тысяч гривен) за то, что она сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает российская общественная организация "Мемориал".

Инцидент произошел в столовой санатория. Там Слегина ужинала с женщиной родом из Одессы.

За столом завязался шутливый разговор о том, как правильно произносится слово "паляниця". В ходе разговора Ольга поинтересовалась у соседа-мужчины, за Россию он или за Украину.

После ужина к столу подошла официантка, у которой Ольга также спросила, знает ли она слово «паляниця» и за кого она. В ответ девушка заявила, что Зеленский — "урод". Пенсионерка ответила, что "Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками". Также поинтересовалась: "У вас в республике украинцы не кричат, как у нас в Москве: "Слава Украине".

Донос написали три человека

На следующий день после этого к песионерке в номер пришел мужчина в гражданской одежде. Он заявил: "Вы не имеете права расхваливать его, потому что он наш враг". Также мужчина сообщил, что на Ольгу написали три доноса. Сразу за мужчиной пришли две девушки в полицейской форме. Они составили протокол по статье о "дискредитации" ВС РФ.

После обеда ее на глазах отдыхающих под конвоем довели до полицейской машины и доставили в отдел. При этом полицейские не разрешили взять с собой лекарства.

Слегину признали виновной и назначили административный штраф – 40 тысяч рублей.

Ранее в России мужчина написал донос на знакомого после ссоры из-за Бучи. Последнего посадили на 5 лет.

Также сообщалось,что жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, обвинив ее в русофобии.

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