Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

Российские захватчики концентрируют больше своих сил на Бахмутском направлении, потому что хотят установить полный контроль над городом.

Украинские военные используют тактику динамических боев, чтобы сдерживать российских агрессоров в Бахмуте и наносить им максимальные потери.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Он заявил, что Бахмут остается эпицентром противостояния российским захватчикам на фронтах.

"Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают давление противника в динамических боях, нанося ему существенные потери", — сообщил Сырский.

Кроме того, он отметил, что украинские военные минувшей ночью уничтожили не только живую силу и технику россиян, но также два вражеских беспилотника — "Орлан" и ZALA.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские кафиры исчерпывают свой наступательный потенциал и Бахмут – единственный участок фронта, где они ведут интенсивные наступательные действия, однако противник очень боится остановиться.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики продолжают наступать в городе Бахмуте и могли несколько продвинуться по украинской территории.

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