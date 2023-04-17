Враг снова использует тактику утилизации ЧВК "Вагнер" — эксперт о событиях в Бахмуте

Линия боевого столкновения сейчас проходит по железнодорожному пути через Бахмут.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире ТСН в рамках телемарафона.

“Можем говорить, что именно по железнодорожному пути ситуация стабилизирована благодаря Вооруженным силам Украины. Железнодорожный вокзал переходит из рук в руки. Сам вокзал не столь важен, сколь важно удержать западные районы Бахмута", — пояснил он.

Дмитрий Снегирев также отметил, что западные районы города представляют собой многоэтажные жилые кварталы, фактически превращенные в сплошную линию обороны ВСУ. Поэтому продвижение российских окупантов здесь фактически приостановлено.

"Есть еще один положительный момент. Речь идет о том, что российские кафиры снова используют тактику так называемой утилизации ПВК "Вагнер", при чем повторяют опыт боев в городе Соледар, когда ЧВК запустили непосредственно для участия в уличных боях, а на фланги в качестве "заградотрядов" вышли подразделения воздушно-десантных войск. В настоящее время в районе Бахмута роль "заградотрядов" выполняет 106-я дивизия воздушно-десантных войск. огня со стороны псковских десантников.Кстати, достаточно показательно то, что жены псковских десантников — а эта дивизия считается одной из самых подготовленных даже в системе воздушно-десантных войск — записали уже второе обращение к Путину по поводу полной укомплектованности своих мужей, то есть бойцов этой дивизии средствами индивидуальной защиты", — отметил Дмитрий Снегирев.

По его словам, можно говорить о том, что у россиян большие проблемы с материально-техническим обеспечением не только так называемых мобилизованных и участников ЧВК Вагнер, но и соответственно элитных подразделений воздушно-десантных войск. Конкретно с этим соединены трагические утраты фактически этого рода войск.

"Стоит отметить, что по оценкам самой российской стороны, потери 106-й дивизии составляют примерно до 50% личного состава. Это очень серьезные потери, свидетельствующие и об успешном характере действий Вооруженных сил Украины, и соответственно полной неподготовленности элитных подразделений вооруженных сил РФ к непосредственно участия в подобного рода боевых столкновениях", — добавил эксперт.

Он также прояснил общую ситуацию в Бахмуте.

"В районе Хромового есть успешный характер контрнаступления ВСУ и соответственно мы держим позиции, не давая оккупантам взять под свой непосредственный контроль локации поставок. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в западных районах — это улицы Корсунского и Чайковского. Там так же успешный характер действий Вооруженных сил Украины "Более больше — на отдельных участках оккупанта отбросили на предыдущие позиции", — пояснил эксперт.

Напомним, именно Бахмутское, Авдеевское Марьинское и Лиманское направления враг активно атакует, применяя авиацию и артиллерию.

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