Сирський розповів про ситуацію у Бахмуті

Російські загарбники концентрують найбільше своїх сил на Бахмутському напрямку, бо хочуть встановити повний контроль над містом.

Українські військові використовують тактику динамічних боїв, щоб стримувати російських агресорів у Бахмуті і завдавати їм максимальних втрат.ʼ

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він заявив, що Бахмут залишається епіцентром протистоянні російським загарбникам на фронтах.

"Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат", - повідомив Сирський.

Крім того, він зазначив, шо українські військові минулої ночі знищили не тільки живу силу та техніку росіян, але й також два ворожі безпілотники - "Орлан" та ZALA.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупанти вичерпують свій наступальний потенціал і Бахмут – єдина ділянка фронту, де вони ведуть інтенсивні наступальні дії, однак противник дуже боїться зупинитися.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники продовжують наступати в місті Бахмуті і могли дещо просунутися по українській території.

Читайте також: