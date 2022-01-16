Духовного лідера Ірану заблокували в Twitter

Один із акаунтів аятоли Алі Хаменеї в соцмережі видалено назавжди.

Анімаційний ролик, на якому зображено замах на експрезидента США Дональда Трампа, став причиною видалення одного із облікових записів верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в соціальній мережі Twitter.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника компанії Twitter Inc.

Соцмережа заблокувала акаунт @KhameneiSite.Водночас усі інші акаунти Хаменеї різними мовами продовжують працювати.

"Дія зазначеного облікового запису призупинена назавжди за порушення нашої політики ухилення від заборон", — зазначили там.

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Анімаційний ролик, опублікований духовним лідером Ірану, був частиною проведеного в країні конкурсу, присвяченого вбивству 3 січня 2020 року генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді. Фактично відео містить заклик до помсти.

Twitter уже не вперше видаляє один із акаунтів аятоли. 2021 року йому теж заблокували акаунт через повідомлення про помсту Трампу.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що колишній очільник США Дональд Трамп повинен постати перед судом у зв’язку із вбивством високопоставленого генерала, командувача елітного Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані 2020 року.

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